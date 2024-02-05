بعد المستويات القياسية.. سعر الدولار يسجل تراجعًا بنسبة 25% بالسوق الموازية بمصر

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن ذلك جاء بعد أن واصلت الحكومة مساعيها للسيطرة على حركة الدولار في السوق الموازي بعد ارتفاعات غير مبررة الأيام الماضية وصلت بالأسعار لمستويات غير مسبوقة مع اشتداد المضاربة.. ونجحت الحملات الأمنية إلى جانب بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية ورفع أسعار الفائدة، في إحداث تراجعات ملحوظة في سعر الدولار بالسوق السوداء.