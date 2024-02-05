بعد المستويات القياسية.. سعر الدولار يسجل تراجعًا بنسبة 25% بالسوق الموازية بمصر

شهدت أسعار الدولار تراجعًا مفاجئًا في السوق السوداء "الموازي" في مصر بحوالى 25%، بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 70 جنيهًا؛ لكنه تَراجع ووصل إلى 50 و48 جنيهًا في التداولات الآن.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن ذلك جاء بعد أن واصلت الحكومة مساعيها للسيطرة على حركة الدولار في السوق الموازي بعد ارتفاعات غير مبررة الأيام الماضية وصلت بالأسعار لمستويات غير مسبوقة مع اشتداد المضاربة.. ونجحت الحملات الأمنية إلى جانب بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية ورفع أسعار الفائدة، في إحداث تراجعات ملحوظة في سعر الدولار بالسوق السوداء.
وجاء الهبوط الملحوظ في دولار السوق الموازي -وفق "روسيا اليوم"- بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجري تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، وكذلك صدور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، إضافة إلى حدوث حملات قوية على تجار السوق الموازي.