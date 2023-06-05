"البحرية الأمريكية": سفينة تجارية مجهولة تعرضت لمضايقات من زوارق إيرانية بمضيق هرمز

ولفت بيان البحرية الأمريكية وفق "أسوشيتد برس"، إلى أن "حدة الموقف تراجعت بعد ساعة تقريبًا عندما أكدت السفينة التجارية مغادرة الزوارق الهجومية السريعة للمكان"؛ مضيفًا أن "السفينة التجارية واصلت عبور مضيق هرمز دون وقوع مزيد من الحوادث".