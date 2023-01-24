بعد "واقعة السويد".. تركيا تستدعي السفير الهولندي للتنديد بتمزيق المصحف في لاهاي

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها، اليوم الثلاثاء؛ من أجل التنديد بما شهده الاحتجاج الذي حدث في لاهاي يوم الأحد، وتَضَمّن تمزيق نسخة من المصحف.
وبحسب وكالة "رويترز" قالت "الخارجية التركية" في بيان: "تم استدعاء السفير الهولندي في أنقرة إلى وزارتنا، ونددنا بهذا العمل البشع والدنيء، وطالبنا هولندا بعدم السماح بمثل هذه الأفعال الاستفزازية".
وأضاف: "هذا العمل الدنيء الذي وقع هذه المرة في هولندا بعد السويد، والذي يسيء إلى قِيَمنا المقدسة ويحتوي على جريمة كراهية؛ هو إعلان واضح أن الإسلاموفوبيا والتمييز وكراهية الأجانب لا تعرف حدودًا في أوروبا".