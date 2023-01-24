بعد "واقعة السويد".. تركيا تستدعي السفير الهولندي للتنديد بتمزيق المصحف في لاهاي

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها، اليوم الثلاثاء؛ من أجل التنديد بما شهده الاحتجاج الذي حدث في لاهاي يوم الأحد، وتَضَمّن تمزيق نسخة من المصحف.