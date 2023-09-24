مسؤول بالنيجر: قرار سحب القوات الفرنسية تم بالتنسيق مع "بازوم"

وتوترت العلاقة بين النيجر وفرنسا، منذ الانقلاب العسكري الذي قام به عدد من قيادات الحرس الرئاسي، في 28 يوليو الماضي، وأيده لاحقًا الجيش، وعزلوا بازوم، حليف باريس، من منصبه، معلنين، في أغسطس، أنه سيخضع لمحاكمة بتهمة "الخيانة العظمى".