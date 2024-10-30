إسرائيل تنشر وثيقة لمقترح وقف نار يطبقها الجيش اللبناني بدعم أمريكي

وقال ميقاتي في مقابلة تلفزيونية، إن الاتصال الأربعاء مع المبعوث الأمريكي أوحى بأنه ربما يمكن أن تصل المفاوضات خلال الأيام المقبلة، قبل الخامس من الشهر المقبل إلى وقف لإطلاق النار.