بعد فوزه بجولة الإعادة.. "أردوغان" رئيساً لتركيا لخمس سنوات قادمة

وكانت بيانات من وكالتي الأناضول وأنكا للأنباء، أظهرت أن الرئيس أردوغان يتجه للفوز في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الأحد، بعد إحصاء نحو 98% من صناديق الاقتراع، فيما خرج أنصار أردوغان للاحتفال في ولايات عدة.