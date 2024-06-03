مجموعة السبع تؤيد مقترح الرئيس الأمريكي بشأن غزة.. وتدعو "حماس" إلى قبوله

وجاء في بيان للمجموعة التي تضم الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أن قادتها "يؤيدون تمامًا" مقترح بايدن "الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لتوزيعها في جميع أنحاء غزة، ووضع حد دائم للأزمة، مع ضمان المصالح الأمنية لإسرائيل وسلامة المدنيين الغزيين".