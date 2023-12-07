"صداع سياسي".. من تصريح "الدولة الفلسطينية" إلى المادة 99.. رجلان أثارا "جنون إسرائيل"

وتابع أن على العالم أن يقول لـ"إسرائيل" إن "عليها أن تبني أفعالها على القانون الدولي الإنساني". وأضاف: "استناداً إلى الصور التي نشاهدها والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون لا سيما الأولاد والفتيات، لدي شكوك جدية" في أنها تقوم بذلك.