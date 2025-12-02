سوريا.. مقتل الشيخ المتني بعد يومين من اعتقاله على يد ميليشيا انفصالية في السويداء

وأوضحت مصادر محلية أن العصابات الخارجة عن القانون في السويداء تستهدف كل من يرفض مشاريع حكمت الهجري الانفصالية، ويتمسكون بوحدة الأراضي السورية، مشيرة إلى أن تعليمات رفع الجاهزية وانتشار الميليشيا جاءت بتوجيه مباشر من حكمت الهجري، تحسبًا لأي احتجاجات مناهضة له في المحافظة.