سوريا.. مقتل الشيخ المتني بعد يومين من اعتقاله على يد ميليشيا انفصالية في السويداء

كشفت قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شيخ العقل رائد المتني، بعد اعتقاله من قِبل ما يُعرف بـ"الحرس الوطني في السويداء"، التابع لشيخ العقل حكمت الهجري، بتهمة التعاون مع الحكومة السورية.
ونقلت القناة عن مصادر أن مقتل الشيخ المتني جاء بعد يومين فقط من اعتقاله، وسط اتهامات مباشرة للميليشيا الانفصالية بالتورط في تعذيبه وقتله.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية متطابقة للقناة أن ميليشيا "الحرس الوطني" نفذت حملة اعتقالات جديدة اليوم، طالت عددًا من أفراد عائلة الشيخ المتني وأقاربه، عقب الإعلان عن مقتله.
وتداول نشطاء من أبناء محافظة السويداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرًا يُظهر عناصر الميليشيا وهم يعتدون بالضرب على الشيخ المتني، ويقومون بحلق لحيته وشاربه عنوة بعد اعتقاله.
وكانت الميليشيا ذاتها قد نفّذت، في 29 نوفمبر الماضي، حملة اعتقالات استهدفت رجال دين ووجهاء من المجتمع المحلي، على خلفية انتقادهم لطريقة حكمت الهجري في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشياته.
وأوضحت مصادر محلية أن العصابات الخارجة عن القانون في السويداء تستهدف كل من يرفض مشاريع حكمت الهجري الانفصالية، ويتمسكون بوحدة الأراضي السورية، مشيرة إلى أن تعليمات رفع الجاهزية وانتشار الميليشيا جاءت بتوجيه مباشر من حكمت الهجري، تحسبًا لأي احتجاجات مناهضة له في المحافظة.