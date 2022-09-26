كندا تعاقب مسؤولين إيرانيين لمشاركتهم في قمع المتظاهرين

فرضت كندا، اليوم (الاثنين)، عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بينهم عناصر في "شرطة الأخلاق"، رداً على الحملة الأمنية الدامية التي تشنّها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني في مقر لشرطة الأخلاق.