كندا تعاقب مسؤولين إيرانيين لمشاركتهم في قمع المتظاهرين

فرضت كندا، اليوم (الاثنين)، عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بينهم عناصر في "شرطة الأخلاق"، رداً على الحملة الأمنية الدامية التي تشنّها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني في مقر لشرطة الأخلاق.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي: "سنفرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات، بما في ذلك ما تعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف "ترودو": "نضم أصواتنا إلى أصوات ملايين الأشخاص حول العالم، الذين يطالبون الحكومة الإيرانية بالإنصات إلى شعبها ووضع حد لقمعها للحريات والحقوق وترك النساء وجميع الإيرانيين ليعيشوا حياتهم ويعبروا عن أنفسهم بشكل سلمي".