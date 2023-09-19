أذربيجان تطلق عملية عسكرية لنزع سلاح مقاتلين أرمن في ناغورني كاراباخ

وبيّنت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف أيضًا إلى "تحييد بنية أرمينيا التحتية العسكرية، وتوفير السلامة للسكان المدنيين العائدين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال، والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم، وأفرادنا العسكريين، واستعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان في نهاية المطاف".