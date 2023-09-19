أذربيجان تطلق عملية عسكرية لنزع سلاح مقاتلين أرمن في ناغورني كاراباخ

أعلنت وزارةُ الدفاع الأذربيجانية، اليوم "الثلاثاء"، أنها بدأت "أنشطة مكافحة الإرهاب" لقمع الاستفزازات في منطقة ناغورني كاراباخ؛ حيث اندلعت اشتباكات مع القوات الأرمينية.
وقالت الوزارة في بيان من العاصمة باكو: "أطلقت أنشطة محلية لمكافحة الإرهاب، لقمع الاستفزازات واسعة النطاق في منطقة كاراباخ الاقتصادية، ونزع سلاح وضمان انسحاب تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية من أراضينا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّنت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف أيضًا إلى "تحييد بنية أرمينيا التحتية العسكرية، وتوفير السلامة للسكان المدنيين العائدين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال، والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم، وأفرادنا العسكريين، واستعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان في نهاية المطاف".
وأضافت: أنه كجزء من الإجراءات، عُطّلت المواقع على الخطوط الأمامية ونقاط إطلاق النار لتشكيلات القوات المسلحة الأرمينية.
من ناحيتها ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، عبر منصة "إكس"، أن الحدود مستقرّة نسبيًّا، لكنها نفت في وقت سابق، "ادعاء" أذربيجان بأن القوات الأرمينية فتحت النار على مواقع قتالية أذرية.