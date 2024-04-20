سكب مادة مشتعلة وأضرم النار بنفسه أمام مقرّ محاكمة "ترامب".. رحيل "رجل المؤامرة"!

وقال مسؤولون وشهود عيان: إن الرجل الذي كان متواجدًا في كوليكت بوند بارك حوالي الساعة 1:30 ظهرًا، أخرج منشورات تتبنّى نظريات المؤامرة، وألقى بها، ثم سكب على نفسه مادة مسرعة وأضرم النار في نفسه؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".