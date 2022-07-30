مقتل عدة عسكريين بهجوم لإرهابيي بوكو حرام في نيجيريا

وسط تصاعد التوتر في أبوجا بشأن هجمات إرهابية محتملة، ورد أن العديد من الجنود النيجيريين قتلوا ليلة الخميس، 28 يوليو 2022، عندما هاجم إرهابيو بوكو حرام نقطة تفتيش عسكرية في ولاية النيجر في نيجيريا.