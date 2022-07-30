مقتل عدة عسكريين بهجوم لإرهابيي بوكو حرام في نيجيريا

وسط تصاعد التوتر في أبوجا بشأن هجمات إرهابية محتملة، ورد أن العديد من الجنود النيجيريين قتلوا ليلة الخميس، 28 يوليو 2022، عندما هاجم إرهابيو بوكو حرام نقطة تفتيش عسكرية في ولاية النيجر في نيجيريا.
وبحسب ديلي ترست: وصل الإرهابيون إلى الحاجز العسكري بعد الساعة السابعة مساءً ببضع دقائق، وأطلقوا النار على الفور.
وقال مصدر تحدّث للصحيفة عن الحادث: "سيطروا على المنطقة لنحو 30 دقيقة، واستمروا في إطلاق النار قبل التوجه نحو محور كادونا على الطريق السريع".
بعد حوالي 20 دقيقة من مغادرة الإرهابيين، وصل إلى المكان فريق دورية من رجال الشرطة والجنود من ثكنة زوما.