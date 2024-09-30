لأول مرة منذ 2006.. إسرائيل تتوغل برياً في لبنان والجيش اللبناني ينسحب من الجنوب

وأعلن الجيش الإسرائيلي "منطقة عسكرية مغلقة" في أجزاء من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، الاثنين، وقال الجيش في بيان إنه تم إعلان "مناطق المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي في شمال إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة، ويمنع الدخول إلى هذه المنطقة".