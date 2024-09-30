لأول مرة منذ 2006.. إسرائيل تتوغل برياً في لبنان والجيش اللبناني ينسحب من الجنوب

بدأ الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين، عملية برية في جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف بالدبابات على مناطق الجنوب، حيث توغلت دبابات إسرائيلية في رميش جنوبي لبنان، في ظل انقطاع الكهرباء، "، وسمع دوى هدير الدبابات في مناطق حدودية بالجنوب اللبناني، بحسب قناة "العربية".
وتفصيلاً، أعلنت أمريكا، مساء الاثنين، أن إسرائيل "تنفّذ حالياً" عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية، حيث قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر لصحافيين: "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حالياً عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن "الجيش اللبناني انسحب مسافة 5 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل".
وكان آخر توغل للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية عام 2006 إبان الحرب الثانية مع حزب الله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي "منطقة عسكرية مغلقة" في أجزاء من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، الاثنين، وقال الجيش في بيان إنه تم إعلان "مناطق المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي في شمال إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة، ويمنع الدخول إلى هذه المنطقة".
وأفاد مصدر في الجيش اللبناني، قبيل بدء العمليات الإسرائيلية، أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان، وذلك قبل انسحاب الجيش جزئيا من مناطق حدودية في الجنوب.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن "قصف مدفعي عنيف استهدف بلدة الوزاني"، وفقاً للعربية نت.
وتحدّثت قناة المنار التابعة لحزب الله عن قصف مدفعي يستهدف محيط بلدات الوزاني وسهل الخيام وعلما الشعب والناقورة الحدودية. وتحاذي الوزاني وسهل الخيام منطقة المطلة.
وتتعرض مناطق في جنوب وشرق لبنان وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية منذ الاثنين لقصف اسرائيلي كثيف وغير مسبوق منذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل قبل نحو عام.
وقتل أكثر من ألف شخص في لبنان وفق السلطات منذ أن ارتفع مستوى التصعيد بين حزب الله واسرائيل منتصف سبتمبر الجاري.