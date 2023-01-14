عقوبات الرد على إعدام "أكبري".. بريطانيا تسحب سفيرها من إيران مؤقتًا

وقال: "من المهم إدراك أن ردنا لن يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم، وسأقرر بشكل واضح بالتشاور مع زملائي في الحكومة، ما الإجراءات الأخرى التي قد نختار اتخاذها، ولكنني لن أتكهن بها اليوم".