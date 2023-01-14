عقوبات الرد على إعدام "أكبري".. بريطانيا تسحب سفيرها من إيران مؤقتًا

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم (السبت)، أن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتًا، في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.
وبيّن "كليفرلي" أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران، وفقًا لـ"رويترز".
وقال: "من المهم إدراك أن ردنا لن يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم، وسأقرر بشكل واضح بالتشاور مع زملائي في الحكومة، ما الإجراءات الأخرى التي قد نختار اتخاذها، ولكنني لن أتكهن بها اليوم".
وفرضت بريطانيا في وقتٍ سابق من اليوم عقوبات على المدعي العام الإيراني، كجزء من ردها على إعدام "أكبري".