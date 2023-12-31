هجوم 3 زوارق على سفينة شمال الحديدة.. وبريطانيا: لا علامة على إنهاء الهجمات المتهورة!

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، قد أعلنت في وقت سابق، الأحد، أن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين باليستيين أُطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.