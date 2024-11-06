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ترامب في خطاب النصر: أمريكا ستدخل عصرًا ذهبيًّا

الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
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خاطب الرئيس دونالد ترامب أنصاره من مقر حملته في فلوريدا، معلنًا فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال ترامب في خطاب النصر: "أمريكا ستدخل عصرًا ذهبيًّا"؛ مضيفًا: "حققنا نصرًا سيسمح بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأضاف الرئيس المنتخب: "نفوز في كل الولايات المتأرجحة، وسنصل إلى 315 صوتًا بالمجمع الانتخابي"؛ مشددًا على أنه فاز في التصويت الشعبي وفي الولايات المتأرجحة.

وقال ترامب: "سيطرنا على مقاعد مجلس الشيوخ في الولايات المتأرجحة.. سنحتفل بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب".

وأضاف ترامب: حققنا انتصارات لم يتوقعها أحد.

وبعد تهنئة نائب الرئيس دي فانس، قال ترامب: "سنحقق إنجازات عظيمة لبلدنا".

الرئيس دونالد ترامب
انتخابات الرئاسية الأمريكية

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