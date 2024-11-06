ترامب في خطاب النصر: أمريكا ستدخل عصرًا ذهبيًّا

وأضاف الرئيس المنتخب: "نفوز في كل الولايات المتأرجحة، وسنصل إلى 315 صوتًا بالمجمع الانتخابي"؛ مشددًا على أنه فاز في التصويت الشعبي وفي الولايات المتأرجحة.