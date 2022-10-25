أكثر من 20 عملية ناجحة ضد عناصر "بوكو حرام" في بحيرة تشاد

واصلت فرقة العمل المشتركة متعدّدة الجنسيات مواصلة عملياتها عبر حوض بحيرة تشاد لتطهير البلاد من التهديدات الإرهابية التي ينشرها عناصر "بوكو حرام".
ويتم إجراء عديد من العمليات الاستخبارية لتعزيز الدعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة الواقعة تحت القطاع 1 الكاميرون، حيث تم إجراء مناورة برمائية كبيرة بقيادة المخابرات في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر إلى مواقع بوكو حرام المشتبه فيها في تشولس ومورداس ونايرا وكاسوان ماريا ولوكو ليبي ونيمري وكاتيكين ودورو ليمان وبورام، جزر منغالمي وبلارام وكوفيا ولوكو 1 و2.
تمّ تدمير بعض العناصر اللوجستية والمخيمات خلال العملية. كما نفّذت القوات التشادية عملية تطهير برمائية في المنطقة الواقعة تحت القطاع 2 في 13 أغسطس بعد معلومات استخبارية عن وجود بوكو حرام في المنطقة، وفرّ الإرهابيون من المنطقة قبل وصول القوات.
في المنطقة الواقعة تحت القطاع 3 نيجيريا، تم تنفيذ عديد من العمليات الاستخبارية الناجحة، حيث تمّ القبض على ما مجموعه 21 من سعاة النقل والإمداد الرئيسين والجواسيس على طول محاور داماساك - جوبيو - مونجونو - باغا من جزر بحيرة تشاد. في 9 سبتمبر 22 استردت القوات 53 بقرة واعتقلت واحدة من بوكو حرام خلال دهم في مُسرم.