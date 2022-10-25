أكثر من 20 عملية ناجحة ضد عناصر "بوكو حرام" في بحيرة تشاد

في المنطقة الواقعة تحت القطاع 3 نيجيريا، تم تنفيذ عديد من العمليات الاستخبارية الناجحة، حيث تمّ القبض على ما مجموعه 21 من سعاة النقل والإمداد الرئيسين والجواسيس على طول محاور داماساك - جوبيو - مونجونو - باغا من جزر بحيرة تشاد. في 9 سبتمبر 22 استردت القوات 53 بقرة واعتقلت واحدة من بوكو حرام خلال دهم في مُسرم.