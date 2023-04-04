يخضع لإجراءات الحجز المعتادة.."ترامب" يصل إلى نيويورك ليمثل أمام المحكمة

وقال "ترامب" عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل": "سأذهب، صدقوا أو لا تصدقوا، إلى المحكمة. لم يكن من المفترض أن تكون أميركا على هذا النحو". وأضاف: "ليس لدى المدعي العام الفاسد قضية، ما لديه هو مكان من المستحيل بالنسبة لي الحصول فيه على محاكمة عادلة".