يخضع لإجراءات الحجز المعتادة.."ترامب" يصل إلى نيويورك ليمثل أمام المحكمة

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) إلى نيويورك، حيث سيمثل أمام محكمة؛ لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.
وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت "ترامب" في مطار لاغوارديا آتية من فلوريدا، بعد رحلة استمرّت ساعتين ونصف الساعة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال "ترامب" عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل": "سأذهب، صدقوا أو لا تصدقوا، إلى المحكمة. لم يكن من المفترض أن تكون أميركا على هذا النحو". وأضاف: "ليس لدى المدعي العام الفاسد قضية، ما لديه هو مكان من المستحيل بالنسبة لي الحصول فيه على محاكمة عادلة".
ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسمياً إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض خلال انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016 (تشرين الثاني).
في إطار الإجراءات المتوقعة لتوجيه التهمة الجنائية له، سيخضع الرئيس الأميركي السابق لإجراءات الحجز المعتادة عبر أخذ بصماته والتقاط صورته، التي قد تؤدي لواحدة من أشهر الصور الجنائية في العصر الحديث.