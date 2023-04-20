آخر التطورات بالسودان.. مضادات "الدعم" تستهدف طائرات حربية للجيش

لليوم السادس على التوالي تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم والقصر الجمهوري، فيما استخدمت قوات من الدعم السريع مضادات أرضية ضد طائرات الجيش في الخرطوم.
وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات فقط من اتفاق الفصيلين المتنافسين على هدنة أخرى مدتها 24 ساعة دخلت حيز التنفيذ الأربعاء الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.
يأتي ذلك فيما نجحت الفرقة الثانية بالجيش السوداني من السيطرة على عربات للدعم السريع في ولاية القضارف.
وصباح اليوم حلقت طائرات حربية في سماء أم درمان، ومن ثم تمت مواجهتها من قبل الدعم السريع بالمضادات الأرضية".
ومن جهة أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية: ندعو جميع الأطراف في السودان إلى إعلان هدنة إنسانية في أقرب وقت، ونحن نرصد تدهوراً مؤلماً للوضع الإنساني الصعب، وسنرسل المزيد من التجهيزات الطبية إلى السودان بمجرد أن يسمح الوضع.