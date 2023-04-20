آخر التطورات بالسودان.. مضادات "الدعم" تستهدف طائرات حربية للجيش

ومن جهة أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية: ندعو جميع الأطراف في السودان إلى إعلان هدنة إنسانية في أقرب وقت، ونحن نرصد تدهوراً مؤلماً للوضع الإنساني الصعب، وسنرسل المزيد من التجهيزات الطبية إلى السودان بمجرد أن يسمح الوضع.