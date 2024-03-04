لزيادة قدرتها الاستيعابية.. مصر تدرس الازدواج الكامل لقناة السويس

وأضاف "ربيع" أن الهيئة ستعكف على تنفيذ تلك الدراسات بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنهائها خلال 16 شهراً تقريباً، وذلك تمهيداً لعرض المشروع على الحكومة على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلاً من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة.