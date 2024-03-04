لزيادة قدرتها الاستيعابية.. مصر تدرس الازدواج الكامل لقناة السويس

أفاد رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، اليوم (الاثنين)، بأن مصر لا تزال تدرس مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس، وأن الدراسة تشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك.
وأضاف "ربيع" أن الهيئة ستعكف على تنفيذ تلك الدراسات بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنهائها خلال 16 شهراً تقريباً، وذلك تمهيداً لعرض المشروع على الحكومة على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلاً من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة.
وبيّن أن المشروع يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.
وأوضح أن قناة السويس تمضي قدماً نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة عبر تنفيذ مشروعات عدة تطوير للبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات.