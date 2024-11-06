نتنياهو اعتبرها تاريخية وأردوغان وصفه بـ "الصديق".. هؤلاء الزعماء هنَّأوا "ترمب"

سارع زعماء حول العالم إلى تقديم التهاني لدونالد ترمب؛ عقب إعلان المرشح الجمهوري، الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على حساب منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.
من لندن، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر؛ عن تطلعه للعمل مع ترمب؛ في السنوات المقبلة، مؤكداً أن العلاقة الخاصّة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبَي المحيط الأطلسي.
وكتب ستارمر؛ على "إكس"، "أتطلع للعمل معكم في السنوات المقبلة. أعلم أن العلاقة الخاصّة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبَي المحيط الأطلسي لسنوات مقبلة".
من جهته، هنَّأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي؛ ترمب، الأربعاء، على "فوزه المُبهر".
وقال على منصة إكس: "أقدّر التزام الرئيس ترمب بنهج 'تحقيق السلام باستخدام القوة' في الشؤون العالمية. هذا هو بالضبط المبدأ الذي يمكن أن يجعل إحلال السلام العادل في أوكرانيا أقرب من الناحية العملية".
ومن باريس، أبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ استعداده للعمل مع ترمب "كما تمكّنا من فعله لمدة أربع سنوات"، داعياً إلى العمل "بقناعاتنا وباحترامٍ وطموحٍ من أجل مزيدٍ من السلام والازدهار".
من جهته، وجَّه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ تهانيه لترمب.
ووصف أردوغان؛ في رسالة نشرها عبر منصة إكس، ترمب بـ"الصديق"، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيزاً للعلاقات التركية - الأميركية.
وأعرب الرئيس التركي، عن تطلعه لإنهاء الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، ولا سيما القضية الفلسطينية والحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدا ثقته ببذل مزيدٍ من الجهود من أجل عالم أكثر عدلاً.
واختتم أردوغان؛ رسالته بالتعبير عن أمله في أن تكون نتائج الانتخابات مفيدة للشعب الأمريكي "الصديق والحليف" وللإنسانية جمعاء.
وانضمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ إلى المهنئين، مؤكدة أهمية العلاقات الأوروبية - الأميركية.
بدوره، هنَّأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته؛ ترمب؛ مؤكداً أن قيادته ستكون مفتاحاً للحفاظ على قوة التحالف العسكري، معرباً عن تطلعه للعمل معه لتعزيز السلام من خلال قوة الحلف.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ عودة ترمب إلى البيت الأبيض بـ"التاريخية"، مشيراً إلى أنها تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة وتجدّد الالتزام بالتحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وهنّأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ ترمب؛ بعد إعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأعرب الشيخ تميم؛ في رسالة نشرها عبر منصة إكس، عن تمنياته للرئيس ترمب؛ بالتوفيق والنجاح في فترة ولايته المقبلة، مشيراً إلى تطلعه لتعزيز العلاقات الإستراتيجية والشراكة بين البلدين.
وأكّد أمير قطر، في رسالته أهمية تعزيز الجهود المشتركة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
من جهته، هنَّأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ الأربعاء، دونالد ترمب؛ عقب إعلانه النصر.
وقال "السيسي"؛ في منشورٍ على موقع إكس "أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب؛ وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي، ونتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين".
من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز؛ صباح الأربعاء، تهانيه لدونالد ترمب، وقال إنه على استعدادٍ للعمل معه.
وكتب سانشيرز في منشور على "إكس": "تهانينا دونالد ترمب على فوزك وانتخابك رئيساً للولايات المتحدة الـ47. سنعمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية الإستراتيجية وعلى شراكة قوية عبر الأطلسي".