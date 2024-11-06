نتنياهو اعتبرها تاريخية وأردوغان وصفه بـ "الصديق".. هؤلاء الزعماء هنَّأوا "ترمب"

من لندن، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر؛ عن تطلعه للعمل مع ترمب؛ في السنوات المقبلة، مؤكداً أن العلاقة الخاصّة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبَي المحيط الأطلسي.