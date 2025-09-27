"فشل تقني في الاختبارات".. الجيش الأمريكي يواجه صعوبات في نشر أسلحة الذكاء الاصطناعي

يواجه الجيش الأمريكي، عقبات جسيمة في تنفيذ برنامج "ريبليكاتور" الطموح الذي أطلقته نائب وزير الدفاع كاثلين هيكس في عام 2023، لنشر آلاف الأنظمة الذاتية الذكية الأرضية والبحرية والجوية بحلول أغسطس 2025، وفي واشنطن، يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية من خلال شراء أسلحة منخفضة التكلفة وذكية لمواجهة التوسع العسكري الصيني المتسارع، الذي يشكّل تهديدًا محتملًا في منطقة المحيط الهادئ.