احتجاجات إيران تشتعل.. محتجون يسيطرون على الشوارع غرب طهران

وذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد أن الشابة البالغة من العمر 20 عامًا أُصيبت برصاص في صدرها ووجهها ورقبتها من قِبل قوات الأمن، بحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية.