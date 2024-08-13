الأمم المتحدة: 84 % من مساحة قطاع غزة تمّ وضعها تحت أوامر الإخلاء الإسرائيلية

وأشار إلى أن مدرسة التابعين في غزة، التي قصفها الجيش الإسرائيلي أخيراً، كانت قد تحوّلت إلى مأوى يستضيف مئات العائلات النازحة، وقد ساعد الشركاء الإنسانيون على الأرض العائلات التي عادت إلى المدرسة من خلال توفير مياه الشرب والطعام ومستلزمات النظافة والملابس، كما قدّموا الإسعافات الأولية وأنشطة الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأولياء أمورهم.