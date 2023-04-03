روسيا ستنشر أسلحتها النووية قرب حدود بيلاروسيا مع "الناتو"

قال السفير الروسي لدى بيلاروسيا بوريس جريزلوف، اليوم (الاثنين) إن بلاده ستنقل أسلحتها النووية التكتيكية إلى حدود بيلاروسيا الغربية، وهو ما يجعلها على أعتاب دول أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في خطوة من المرجح أن تزيد من تصعيد المواجهة بين موسكو والغرب.
وأضاف "جريزلوف" لتلفزيون بيلاروسيا الحكومي: "إن هذه الأسلحة ستنقل إلى الحدود الغربية لدولتنا الاتحادية، وستزيد من ضمان الأمن"، وفقًا لـ"رويترز".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 26 مارس الماضي أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.