الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع بمحافظة حمص

أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية فجر اليوم الأربعاء بأن الدفاعات الجوية تصدت وأسقطت عددًا من الصواريخ، أطلقتها الطائرات الإسرائيلية في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص.
وتفصيلاً، قالت الهيئة نقلاً عن مراسلها في حمص: "عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الوسطى، ودفاعاتنا الجوية تتصدى، وتسقط عددًا من صواريخ العدوان"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "العدوان الإسرائيلي نُفِّذ من جهة البحر المتوسط وأجواء مدينة طرابلس شمال لبنان"، مضيفة بأن "الدفاعات السورية أسقطت عددًا من الصواريخ بينما سقطت أخرى بريف مدينة القصير، وتسببت باندلاع نيران".