الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع بمحافظة حمص

وتفصيلاً، قالت الهيئة نقلاً عن مراسلها في حمص: "عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الوسطى، ودفاعاتنا الجوية تتصدى، وتسقط عددًا من صواريخ العدوان"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".