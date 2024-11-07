العالم
مجزرة جديدة.. استشهاد ٣٠ فلسطينيًا جراء قصف على منزل شمال غزة
استشهاد ٧٨ فلسطينيًا وجرح ٢١٤ بينهم أطفال ونساء خلال 48 ساعة
استشهد ٣٠ فلسطينيًا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ٣٠ فلسطينيًا وعدد من المصابين، من تحت ركام بناية سكنية مكونة من عدة طوابق قصفها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا، الذي يتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي لليوم ٣٣ على التوالي.
كما أشارت المصادر الطبية إلى استشهاد ٧٨ فلسطينيًا، وجرح ٢١٤ بينهم أطفال ونساء، جراء ٦ مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، خلال الـ٤٨ساعة الماضية.