مجزرة جديدة.. استشهاد ٣٠ فلسطينيًا جراء قصف على منزل شمال غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ٣٠ فلسطينيًا وعدد من المصابين، من تحت ركام بناية سكنية مكونة من عدة طوابق قصفها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا، الذي يتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي لليوم ٣٣ على التوالي.