"بوتين" يوقع مرسوماً لتجنيد 150 ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن التجنيد العسكري الروتيني لفصل الربيع، وبموجبه سيجري استدعاء 150 ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بحسب ما أفادت وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، اليوم (الأحد).
وتجبر روسيا كافة الذكور على أداء الخدمة العسكرية لمدة عام أو الخضوع لتدريب عسكري معادل أثناء دراستهم الجامعية اعتباراً من سن 18 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".
وصوّت مجلس النواب الروسي في يوليو الماضي، لصالح رفع الحد الأقصى لسن تجنيد الذكور إلى 30 عاماً بدلاً من 27، ودخل التشريع الجديد بالفعل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
ومنذ فترة طويلة، تُعتبر الخدمة العسكرية الإلزامية قضية حساسة في روسيا، حيث يبذل كثيرون ما بوسعهم لتجنب تسلم أوراق التجنيد خلال فترتي الاستدعاء المحددتين في العام.
وفي سبتمبر، وقّع "بوتين" أمراً باستدعاء 130 ألفاً في حملة الخريف، وخططت روسيا في الربيع الماضي لتجنيد 147 ألفاً.