"بوتين" يوقع مرسوماً لتجنيد 150 ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن التجنيد العسكري الروتيني لفصل الربيع، وبموجبه سيجري استدعاء 150 ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بحسب ما أفادت وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، اليوم (الأحد).