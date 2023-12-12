العالم
"المالكي": إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب ضد أكثر من مليون فلسطيني في غزة
لفت إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية
اتّهم وزيرُ الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إسرائيلَ، اليوم "الثلاثاء"، باستخدام التجويع كسلاح حرب مع نحو مليون من سكان غزة، مندّدًا بالتقاعس الدولي عن احترام حقوق الفلسطينيين خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال "المالكي" خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بمناسبة مرور 75 عامًا على صدور إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الاجتماع يتزامن مع معاناة ما لا يقلّ عن مليون فلسطيني في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال، من الجوع بسبب استخدام إسرائيل المتعمد للتجويع كسلاح حرب ضد الشعب الذي تحتلّه".
أوضح أن الشعب الفلسطيني يعيش واقعًا بائسًا بعد أن حُرم من حقوقه الأساسية في الحياة والكرامة وتقرير المصير، في ظلّ صمت وقبول دولي بالشروط الإسرائيلية لدخول الغذاء والمياه والوقود والأدوية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".