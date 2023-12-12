"المالكي": إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب ضد أكثر من مليون فلسطيني في غزة

وقال "المالكي" خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بمناسبة مرور 75 عامًا على صدور إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الاجتماع يتزامن مع معاناة ما لا يقلّ عن مليون فلسطيني في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال، من الجوع بسبب استخدام إسرائيل المتعمد للتجويع كسلاح حرب ضد الشعب الذي تحتلّه".