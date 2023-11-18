الأعداد مرشّحة للارتفاع.. المرصد الأورومتوسطي يقدّر عدد شهداء ومفقودي عدوان الاحتلال على قطاع غزة بنحو 20 ألفاً

وأشار إلى استهدف جيش الاحتلال بلا هوادة الصحفيين ومقار عملهم، وتعمّده الإضرار بقوة بالبنية التحتية الأساسية للاتصالات والإنترنت من خلال تدابير تقنية بغرض عزل سكان قطاع غزة عن العالم الخارجي، وتغييب القدرة على توثيق الأدلة على الجرائم المرتكبة، مضيفاً أن قطاع غزة يعاني منذ 11 نوفمبر الجاري، انقطاع التيار الكهربائي، بعد أن قطع الاحتلال إمدادات الكهرباء واستنفاد احتياطيات الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، ومنعه دخول الوقود الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل مولدات الكهرباء التي تشغّل المعدات المنقذة للحياة، كما دفع نفاد الوقود فضلاً عن الهجمات الجوية والمدفعية المتكررة بالاستهداف المباشر للمستشفيات ومحيطها، إلى خروج 26 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة عن العمل ووقف خدماتها الطبية الرسمية، في وقت توقف عمل أغلبية سيارات الإسعاف.