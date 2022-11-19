زوجته حاضرة.. صاروخ باليستي يجلب أول ظهور لـ"ابنة زعيم كوريا الشمالية"!

ويرى الخبراء أن الصاروخ الذي أطلق، عمل بشكل طبيعي حتى فصل الصاروخ في المرحلتين؛ نظرًا لأن أقصى ارتفاع بلغ 6,100 كلم، غير أنه لم يتأكد مما إذا كان الصاروخ نجح في إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي أو لا.