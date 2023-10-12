مصر: معبر رفح مفتوح وسيظل يعمل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وشدد وزير الخارجية المصري على أن استهداف المدنيين في غزة أمر غير مقبول، وأن من الضروري مراعاة الطبيعة الخاصة لكثافة السكان في القطاع؛ لأن هناك حدوداً لأي عمل عسكري.