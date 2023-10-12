مصر: معبر رفح مفتوح وسيظل يعمل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الخميس)، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة مفتوح للعمل، وسيظل كذلك لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأكد "شكري" في مؤتمر صحافي أن المعبر لم يُغلق منذ بدء الصراع بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل".
وقال: "إن المجتمع الدولي أخفق في تطبيق مبدأ حل الدولتين بين "إسرائيل" وفلسطين، وهناك تحرك لبعض الدول العربية على المستوى الثنائي لتخفيف حدة التوتر".
وشدد وزير الخارجية المصري على أن استهداف المدنيين في غزة أمر غير مقبول، وأن من الضروري مراعاة الطبيعة الخاصة لكثافة السكان في القطاع؛ لأن هناك حدوداً لأي عمل عسكري.