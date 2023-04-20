"يلين": أمريكا تريد علاقة اقتصادية بنّاءة وعادلة مع الصين دون التفريط في أمنها

وأكدت جانيت يلين في كلمة بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن، ضرورة أن يتمكّن البلدان من مناقشة القضايا الصعبة بصراحة، والعمل معًا إذا كان ذلك ممكنًا، وفقًا لـ"فرانس برس".