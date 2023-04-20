"يلين": أمريكا تريد علاقة اقتصادية بنّاءة وعادلة مع الصين دون التفريط في أمنها

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم (الخميس): "إن الولايات المتحدة تريد علاقة اقتصادية بنّاءة وعادلة مع الصين مع تمسّك واشنطن بموقفها في الدفاع عن أمنها القومي".
وأكدت جانيت يلين في كلمة بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن، ضرورة أن يتمكّن البلدان من مناقشة القضايا الصعبة بصراحة، والعمل معًا إذا كان ذلك ممكنًا، وفقًا لـ"فرانس برس".
وشددت على ضرورة أن تكون المنافسة الاقتصادية الصحيحة عادلة لتصبح مستدامة، مشيرةً إلى مواصلة واشنطن الشراكة مع حلفائها ردًا على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة".