بعد وصول السفينة الأولى.. شحنة مساعدات ثانية جاهزة لمغادرة قبرص إلى غزة

أعلن الرئيسُ القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" أن شحنة ثانية من المساعدات الغذائية جاهزة لمغادرة قبرص عبر الممرّ البحري، والتوجه إلى غزة اليوم "السبت"، وذلك بعد وصول أول شحنة مساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر الليلة الماضية.
وأفرغت السفينةُ "أوبن آرمز" شحنتَها بالكامل على شاطئ قطاع غزة؛ بحسب ما أفادت منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، في وقت سابق اليوم.
وأوضحت المنظمة الخيرية، في بيان، أن حمولة السفينة المؤلفة من 200 طن من الأغذية أفرغت بالكامل، وجرى تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة، بعد تحميلها على شاحنات.