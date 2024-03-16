بعد وصول السفينة الأولى.. شحنة مساعدات ثانية جاهزة لمغادرة قبرص إلى غزة

وأوضحت المنظمة الخيرية، في بيان، أن حمولة السفينة المؤلفة من 200 طن من الأغذية أفرغت بالكامل، وجرى تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة، بعد تحميلها على شاحنات.