كندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين لدعم وتمكين حل الدولتين

وأكد أن كندا ستعمل مع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل سلمي ومستقر في المنطقة، وأن مشاركتها في المؤتمر برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا؛ تأتي تأكيدًا على التزام المجتمع الدولي المشترك بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والدائم, مشيرًا إلى أن الأمن لن يتحقق في النهاية إلا من خلال تسوية شاملة قائمة على دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمان.