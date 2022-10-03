الحقائق الأكثر دهشة عن إعصار إيان

وصل "إيان" إلى سواحل جنوب غرب فلوريدا يوم 28 سبتمبر، كإعصارٍ من الدرجة الرابعة، وانخفض تصنيفه تدريجياً مع دخوله اليابسة حتى وصل إلى عاصفة مدارية، اشتدت بعدها إلى إعصار من الفئة الأولى مع تقدمها شمالاً على سواحل الأطلسي وصولاً إلى ولايتَي كارولاينا الشمالية والجنوبية.