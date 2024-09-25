"البديوي" يطالب بتحرُّك دولي لإيقاف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية ولبنان

وشدَّد الأمين العام خلال اللقاء على أن التصعيد الإسرائيلي المستمر يمثل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة، محذراً من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن هذا الوضع المتفجر، مشيراً إلى أهمية التحرك بشكل عاجل وفاعل لوقف التصعيد، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام بتنفيذ قرارات الأممية والدولية ذات الصلة.