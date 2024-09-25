"البديوي" يطالب بتحرُّك دولي لإيقاف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية ولبنان

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الأحداث الجارية بالمنطقة حالياً، خاصة فيما يحدث من انتهاكاتٍ إسرائيلية خطيرة للأراضي الفلسطينية والأراضي اللبنانية تتطلب التحرُّك الفوري والجاد للمجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لإيقاف هذه الانتهاكات وحماية أرواح الأبرياء المدنيين، وضمان احترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك، في مقر بعثة مجلس التعاون بالأمم المتحدة.
وشدَّد الأمين العام خلال اللقاء على أن التصعيد الإسرائيلي المستمر يمثل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة، محذراً من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن هذا الوضع المتفجر، مشيراً إلى أهمية التحرك بشكل عاجل وفاعل لوقف التصعيد، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام بتنفيذ قرارات الأممية والدولية ذات الصلة.
كما استعرض اللقاء، جدول أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، الذي سيُعقد في ولاية نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة موضوعات ثنائية وملفات إقليمية مهمة كالوضع في غزة، وبحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين.