بعد استجوابها 7 ساعات.. زعيمة أسكتلندا السابقة ترد على اتهامها بالفساد المالي

وقالت ستيرجن في بيان على تويتر "ان أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم ارتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدًا... أعلم بما لا يدع مجالاً للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ".