"وول ستريت جورنال": المخابرات الأمريكية تتوصل إلى أن "بوتين" لم يأمر بقتل "نافالني"

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين مطلعين على الأمر، لم تذكر أسماءهم، اليوم (السبت)، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية خلُصت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يأمر -على الأرجح- بقتل السياسي المعارض أليكسي نافالني، في سجن بالقطب الشمالي في فبراير.
وأوضح المسؤولون أن النتائج لقيت قبولًا على نطاق واسع داخل دائرة الاستخبارات واطلعت عليه عدة وكالات منها وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووحدة الاستخبارات بوزارة الخارجية.
وأضافوا أن وكالات الاستخبارات الأمريكية لم تُعف الرئيس الروسي من المسؤولية عمومًا عن وفاة "نافالني"، نظرًا لأن السلطات الروسية استهدفت السياسي المعارض لسنوات وسجنته بتهم "ذات دوافع سياسية".
من جهتها، ذكرت مصادر أن التقييم الأمريكي استند إلى مجموعة من المعلومات بما في ذلك بعض المعلومات الاستخبارية السرية وتحليل الحقائق العامة مثل توقيت وفاة "نافالني"، وكيف ألقت بظلالها على فوز "بوتين" في الانتخابات الرئاسية في مارس.
وكان "نافالني" قد تعرض للتسميم في عام 2020، بغاز أعصاب، لكن الكرملين نفى تورط الدولة في تلك الحادثة.