"وول ستريت جورنال": المخابرات الأمريكية تتوصل إلى أن "بوتين" لم يأمر بقتل "نافالني"

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين مطلعين على الأمر، لم تذكر أسماءهم، اليوم (السبت)، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية خلُصت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يأمر -على الأرجح- بقتل السياسي المعارض أليكسي نافالني، في سجن بالقطب الشمالي في فبراير.