"الصليب الأحمر اللبناني" يوجه نداءً عاجلًا للتبرع بالدم

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الثلاثاء، أن الغارات الجوية يوم الإثنين وحده، أسفرت عن مقتل 558 شخصًا غالبيتهم من "العزّل الآمنين" وأكثر من 1800 جريح، في أعلى حصيلة يومية للقتلى تسجّل في لبنان منذ الحرب الأهلية "1975-1990".