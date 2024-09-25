"الصليب الأحمر اللبناني" يوجه نداءً عاجلًا للتبرع بالدم

ناشد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، اليوم الأربعاء، اللبنانيين للتبرع بالدم، مع تواصل التصعيد العسكري بين "حزب الله" و"إسرائيل".
وقال "كتانة"، وفق قناة "سكاي نيوز عربية": إن الصليب الأحمر يقوم حاليًا بعملية ضخمة لنقل الجرحى من الجنوب إلى بيروت وجبل لبنان.
وأضاف: نقوم بتوزيع الدم على المستشفيات، وبمسح كامل بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالنسبة للنازحين، ولدينا خطط احترافية واستباقية وننسق مع "اليونيفيل"؛ لدعم عمليات الإغاثة في الجنوب.
ولفت إلى أن الحالات الخطيرة في حاجة إلى عناية عاجلة، وهناك استنفار عام بجميع مستشفيات لبنان.
وتابع: نحن في جاهزية تامة ونقوم بعملنا الإسعافي والإنقاذي والإغاثي بحياد واستقلالية، وقمنا بنداءات للمواطنين للتبرع بالدم؛ لأننا استعملنا مخزون الدم.
وتشنّ "إسرائيل" غارات جوية مكثّفة منذ الإثنين، تستهدف غالبيتها مناطق في جنوب لبنان وشرقه، وتقول: إنها تطال أهدافًا لـ"حزب الله"، بينما يعلن الأخير إطلاق صواريخ نحو مناطق ومواقع عسكرية في شمال الدولة العبرية.
وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الثلاثاء، أن الغارات الجوية يوم الإثنين وحده، أسفرت عن مقتل 558 شخصًا غالبيتهم من "العزّل الآمنين" وأكثر من 1800 جريح، في أعلى حصيلة يومية للقتلى تسجّل في لبنان منذ الحرب الأهلية "1975-1990".