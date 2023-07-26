لأول مرة.. كييف تعترف بمسؤوليتها عن تفجير جسر القرم في أكتوبر

وأضاف: "كانت هناك العديد من العمليات المختلفة والعمليات الخاصة. سنكون قادرين على التحدث عن بعضها علنًا وبصوت عالٍ بعد النصر، بينما لن نتحدث على الإطلاق عن البعض الآخر. إنه أحد أعمالنا، تدمير جسر القرم في 8 أكتوبر من العام الماضي"، وفقًا للعربية نت.