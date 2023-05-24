المملكة المتحدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في مناطق الصراع

دعا وزير شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة، والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعنيّ بمنع العنف في حالات النزاع اللورد أحمد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين المتضررين من النزاعات في جميع أنحاء العالم.
وأكد اللورد أحمد خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، ضرورة توفير الحماية والغذاء والخدمات الأساسية بشكل فوري لمواجهة الوضع المُزْرِي، مسلطًا الضوء على الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والجوع الحاد الناجم عن هذه النزاعات.
وشدد على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المبادرات الدبلوماسية والإنسانية ومبادرات السلام، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة بدعم البلدان المتضررة من النزاعات.