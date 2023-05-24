المملكة المتحدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في مناطق الصراع

وأكد اللورد أحمد خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، ضرورة توفير الحماية والغذاء والخدمات الأساسية بشكل فوري لمواجهة الوضع المُزْرِي، مسلطًا الضوء على الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والجوع الحاد الناجم عن هذه النزاعات.