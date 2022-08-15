سيول تقترح خطة مساعدات كبيرة على بيونغ يانغ مقابل نزع سلاحها النووي

يأتي اقتراح سيول، بعد أيام على تهديد بيونغ يانغ "بالقضاء على" سلطات كوريا الجنوبية على خلفية التفشي الأخير لفيروس كورونا في الشمال، وبعد أقل من شهر على إعلان الزعيم كيم جونغ أون أن بلاده "مستعدة لتعبئة" قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة والجنوب.