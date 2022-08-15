سيول تقترح خطة مساعدات كبيرة على بيونغ يانغ مقابل نزع سلاحها النووي

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الاثنين، أنه سيقدم حزمة مساعدات كبيرة لبيونغ يانغ، في مقابل نزع سلاحها النووي، وهو عرض طالما رفضته كوريا الشمالية.
يأتي اقتراح سيول، بعد أيام على تهديد بيونغ يانغ "بالقضاء على" سلطات كوريا الجنوبية على خلفية التفشي الأخير لفيروس كورونا في الشمال، وبعد أقل من شهر على إعلان الزعيم كيم جونغ أون أن بلاده "مستعدة لتعبئة" قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة والجنوب.
وتحدّث الرئيس الكوري الجنوبي يون، الذي سَبَق له أن وصف نزع السلاح النووي بأنه "ضروري" لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة؛ تحدث الاثنين بالتفصيل عن خطة مساعدات واسعة النطاق تشمل الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى المساعدة في تحديث البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والمستشفيات.