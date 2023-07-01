"حرق القرآن في ستوكهولم".. إدانة أوروبية بأشدّ العبارات ودعوة لعدم التصعيد

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الوضع في بغداد؛ حيث تجمع عدة آلاف من العراقيين أمام السفارة السويدية أمس؛ احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم. وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الهدوء، ويدين أي هجمات على البعثات الدبلوماسية.