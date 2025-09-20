فرنسا تمنع رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة قبل يوم الاثنين المقبل

وأصدرت الوزارة تعميمًا إلى المحافظين شددت فيه على عدم السماح برفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات وغيرها من المباني العامة، بعد أن اقترح رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور هذه الخطوة تضامنًا مع فلسطين، وفق ما نقلته شبكة "يورو نيوز" اليوم السبت.