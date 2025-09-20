فرنسا تمنع رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة قبل يوم الاثنين المقبل

أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن وزارة الداخلية الفرنسية منعت رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة قبيل اعتراف باريس المرتقب بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل.
وأصدرت الوزارة تعميمًا إلى المحافظين شددت فيه على عدم السماح برفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات وغيرها من المباني العامة، بعد أن اقترح رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور هذه الخطوة تضامنًا مع فلسطين، وفق ما نقلته شبكة "يورو نيوز" اليوم السبت.
وجاء في التعميم أن "مبدأ حياد الخدمة العامة يمنع هذه الممارسات"، مؤكدة ضرورة قيام المحافظين بإحالة أي قرار من رؤساء البلديات بهذا الخصوص إلى القضاء الإداري.
وفي السياق ذاته، أوضح هيوج موتو، الأمين العام لوزارة الداخلية الفرنسية، في تصريح لقناة "سي نيوز"، أن المحافظين تلقوا توجيهات بالتواصل مع المسؤولين المنتخبين ومطالبتهم بإزالة الأعلام فورًا في حال رفعها على المباني العامة، التزامًا بالسياسة الرسمية التي تؤكد على حياد المؤسسات العامة في القضايا الدولية.