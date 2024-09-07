"ابتكار مرعب".. أوكرانيا تطلق أسطولًا من "مُسَيرات التنين" ضد القوات الروسية المتخفية في الغابات

والحراريت هو مجرد نوع واحد من الأسلحة الحارقة، التي تشمل أنواعًا أخرى مثل، النابالم والفوسفور الأبيض، ويوضح مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أن الأسلحة الحارقة يمكن أن تسبب دمارًا هائلًا وأضرارًا بيئية، ومن الصعب التنبؤ بالحرائق التي تسببها هذه الأسلحة أو التي تشعلها، ومن الصعب احتواؤها؛ ولذلك يوصف السلاح الحارق غالبًا بأنه "سلاح منطقة"؛ بسبب تأثيره على منطقة واسعة، ولا يحظر القانون الدولي استخدام "الحراريت" في القتال العسكري، ولكن استخدامه ضد الأهداف المدنية محظور بسبب الآثار المروعة التي يمكن أن يسببها على جسم الإنسان.