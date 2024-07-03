إضراب شامل في طولكرم تنديدًا باستشهاد أربعة فلسطينيين

شهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم، إضرابًا شاملًا، تنديدًا بجريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس الليلة الماضية، التي أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة ثمانية بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة في المخيم.