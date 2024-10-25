النزيف متواصل.. ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي اليوم على غزة إلى 67 شهيدًا

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 38 شهيدًا وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، في استهداف عدة منازل في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 29 فلسطينيًا في عمليات قصف مكثف طال منازل وتجمعات للفلسطينيين في شمال القطاع، الذي تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي حصاره لليوم 21 على التوالي، وسط مجازر متواصلة أسفرت وفق حصيلة أولية عن استشهاد نحو 900 فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية المستمرة.