الخارجية الفلسطينية تدين مخططات الاحتلال لهدم الخان الأحمر شرق القدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات التحريض الإسرائيلي المستمرة على هدم وتهجير سكان منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
وعدّت الخارجية الفلسطينية في بيان أن التحريض على هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة واقتحامها، استخفافًا بالمطالبات الدولية والأمريكية لوقف الإجراءات أحادية الجانب.
وأشارت إلى أن هذا المخطط هو قديم جديد، وهدفه استعماري، وعنصري بامتياز، وذلك لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في المنطقة الممتدة من القدس حتى البحر الميت، بهدف عزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمزيد من التجمعات الاستيطانية الضخمة.
وأكد البيان أن الاستيطان بجميع أشكاله، غير شرعي، وغير قانوني، حسب القانون الدولي.