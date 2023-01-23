الخارجية الفلسطينية تدين مخططات الاحتلال لهدم الخان الأحمر شرق القدس

وأشارت إلى أن هذا المخطط هو قديم جديد، وهدفه استعماري، وعنصري بامتياز، وذلك لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في المنطقة الممتدة من القدس حتى البحر الميت، بهدف عزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمزيد من التجمعات الاستيطانية الضخمة.